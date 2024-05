Palmeiras vence Cuiabá ainda sem Petit no banco

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu no domingo em casa do Cuiabá, ainda sem Petit no banco, na quinta jornada do campeonato brasileiro de futebol, com o Botafogo, de Artur Jorge, a perder a liderança.

No primeiro jogo após o anúncio de Petit como novo treinador, o Cuiabá sofreu a quarta derrota consecutiva e continua sem pontuar, depois de perder com o campeão brasileiro, por 2-0, com golos de Lázaro (45+1 minutos) e de Rony (71), de grande penalidade.



Com este triunfo, o Palmeiras subiu ao sexto lugar, com oito pontos, a dois da liderança, enquanto o Cuiabá, que tem menos um jogo, é 20.º e último classificado, ainda sem pontos.



Após três vitórias consecutivas, o Botafogo perdeu em casa com o Bahia, por 2-1, perdendo a liderança, que agora é ocupada Athletico Paranaense e pelos baianos, com 10 pontos, mais um do que o ‘fogão’, do que o Atlético Mineiro e do que o Bragantino, de Pedro Caixinha.



O Bahia colocou-se em vantagem aos 45+3 minutos, com um penálti convertido por Everaldo, mas o Botafogo empatou por Jeffinho, aos 63, antes de Rafael Ratão dar o triunfo aos visitantes, aos 86.