Paulo Sousa é o novo selecionador de futebol da Polónia

"Estou muito feliz e orgulhoso por me tornar selecionador de futebol da Polónia. A Polónia é um país de futebol. [...] Juntos seremos capazes de lutar pelo próximo campeonato da Europa", disse Paulo Sousa, em declaração reproduzida durante uma videoconferência de imprensa do presidente da PZPN, Zbigniew Boniek.

Paulo Sousa vai orientar a seleção polaca no Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, no qual a Polónia - que conta com o avançado Robert Lewandowski, designado pela FIFA melhor jogador mundial em 2020 - ficou integrada no grupo E, em conjunto com Espanha, Suécia e Eslováquia.

O técnico, de 50 anos, que iniciou a carreira nos escalões de formação da seleção portuguesa, vai comandar pela primeira vez uma seleção principal, depois de já ter treinado vários clubes mundiais, o último dos quais o Bordéus, de França, entre março de 2019 e agosto de 2020.