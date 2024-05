Pedro Santos vai guardar camisola de Messi em quadro

”, pontuou à agência Lusa o avançado lisboeta, de 36 anos.Nas horas seguintes ao embate disputado em Fort Lauderdale, no estado da Flórida, um vídeo partilhado nas redes sociais atestou esse momento com o campeão mundial pela Argentina e vencedor de oito Bolas de Ouro já em pleno túnel de acesso aos balneários.”, assumiu.Pedro Santos tinha começado por interpelar aquando da saída para o intervalo o capitão do Inter Miami, que se prontificou para oferecer a sua camisola "10" rosa no final do jogo, momento em que posou igualmente para as câmaras ao lado do extremo do DC United.”, notou.Nos escassos segundos de convívio mantidos no Chase Stadium, Pedro Santos guardou o retrato de “uma pessoa e um jogador muito reservado”, que tinha acabado de ajudar o líder da Conferência Este a vencer na receção à equipa de Washington, da 15.ª jornada, graças a um golo do recém-entrado equatoriano Leonardo Campana, aos 90+4 minutos.”, lamentou o ex-extremo de Sporting de Braga, Rio Ave e Vitória de Setúbal.A cumprir a oitava época nos Estados Unidos, e segunda ao serviço do DC United, nono classificado da Conferência Este, com 17 pontos, a 14 do Inter Miami, que leva mais um duelo, Pedro Santos salienta o impacto sentido desde a chegada do fenómeno Messi em julho de 2023, após deixar o tricampeão francês Paris Saint-Germain em fim de contrato.”, finalizou o dianteiro, que já atuou pelo Columbus Crew, de 2017 a 2022, sagrando-se campeão americano em 2020.