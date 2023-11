Pepe e Diogo Gonçalves na equipa da semana da Liga dos Campeões

O internacional português Pepe é um dos mais pontuados, depois de ter marcado na vitória de terça-feira diante do Antuérpia (2-0), num jogo em que o defesa se tornou o jogador mais velho de sempre a marcar na 'Champions', com 40 anos e 254 dias.



Diogo Gonçalves entra na equipa desta quarta jornada, depois de na quarta-feira ter sido decisivo na vitória em casa frente ao Manchester United (4-3), com o extremo a assistir Elyounoussi no 2-1, aos 45 minutos, e a marcar de grande penalidade o 2-2, aos 45+9.



A equipa da quarta jornada da fase de grupos é ainda formada por Lunin, guarda-redes do Real Madrid que defendeu um penálti do Sporting de Braga, apontado por Álvaro Djaló, e pelos defesas Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) e Jiménez (Atlético Madrid).



O 'Atleti', que goleou o Celtic (6-1), reduzido a 10 jogadores a partir dos 23 minutos, contribui também com Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente, e Antoine Griezmann na equipa da semana, enquanto a Real Sociedad, que bateu o Benfica (3-1), coloca Merino entre os escolhidos.



Outros jogadores na equipa são Saka, que fez o 2-0 no triunfo do Arsenal sobre o Sevilha, Harry Kane, com dois golos na vitória do Bayern Munique diante do Galatasaray (2-1), e Erling Haaland, também com um 'bis' na vitória do City frente ao Young Boys (3-0).