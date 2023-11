Petro de Luanda de Alexandre Santos abre com vitória `Champions` africana

O Petro de Luanda, sob comando do treinador português Alexandre Santos, iniciou hoje com uma vitória por 1-0 sobre o Al Hilal Ondurman, do Sudão, em Luanda, a sua participação na Liga dos Campeões africanos de futebol.

Em jogo do Grupo C, o único golo do jogo foi marcado pelo defesa central luso-angolano Inácio Miguel, aos 37 minutos.



Os angolanos, que têm três pontos, partilham a liderança do grupo com o Esperance de Tunis, que venceu o Etoile Sahel, da Tunísia, por 2-0.



Na próxima jornada, os angolanos defrontam o Etoile Sahel, da Tunísia, no reduto deste, em dezembro, em jogo da segunda jornada.