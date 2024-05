Petro de Luanda vence e reassume liderança do Girabola

Kinito, aos 24 minutos, o avançado luso Alexandre Guedes, aos 47, e Maya, aos 90, marcaram os golos que garantiram os três preciosos pontos aos bicampeões angolanos, que procuram o terceiro título consecutivo do Girabola.O Desportivo da Huila, comandado pelo português Paulo Torres, empatou 0-0 frente ao São Salvador do Zaire e está em sexto, com 33 pontos.Resultado igual registou-se no jogo entre o Santa Rita de Cássia e o Wiliete de Benguela, na província angolana do Uíge.O Kabuscorp do Palanca venceu o Clube Recreativo União de Malanje por 2-1, com golos de Benarfa, aos 20 minutos, e Beny, aos 34, sendo que Zé Bula ainda empatou, aos 24.Já o Interclube ganhou ao Desportivo da Lunda Sul por 1-0, com um golo de Apado, aos 39, enquanto o 1.º de Agosto, atual quinto classificado, bateu o Bravos do Maquis pelo mesmo resultado, com um tento de Melono Dala, aos 90+6.O Recreativo do Libolo venceu a Académica do Lobito por 1-0, após Andeloy assinar o único golo do encontro, aos 17 minutos.Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista de melhores marcadores, com 13 golos apontados, seguido por Mussá (Desportivo da Lunda Sul), que tem 12.