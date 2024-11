Polónia com mais duas baixas para o jogo com Portugal

Os médios polacos Michael Ameyaw e Przemyslaw Frankowski vão falhar o jogo com Portugal, na sexta-feira, no Porto, para a quinta jornada do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações de futebol.

“Problemas físicos impedem ambos os futebolistas de disputar os próximos jogos da seleção polaca. Przemyslaw Frankowski sofreu uma pequena lesão num dos músculos adutores, enquanto Michael Ameyaw está a contas com um inchaço pós-traumático e dores no músculo bíceps femoral. O exame clínico e os testes de imagem permitem-nos prever o seu regresso ao jogo em cerca de 10 dias”, informaram os polacos.



Ameyaw, de 24 anos, atua no Raków Czestochowa, enquanto Frankowski, que também joga a lateral, tem 29 anos e representa os franceses do Lens.



Estas ausências juntam-se às da principal estrela da Polónia, o avançado Robert Lewandowski, cuja baixa já tinha sido anunciada.



Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e visita a Croácia, em Split, em 18 de novembro, às 19h45 em Lisboa, quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.



O embate frente aos polacos vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.