Portugal acerta plano para o jogo com o Liechtenstein

A seleção nacional tem uma sessão de trabalho agendada para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.Convocado por Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais a manifestar a alegria de estar de novo ao serviço da seleção: "", escreveu.Na terça-feira, Roberto Martínez contou com todos os 25 jogadores convocados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, assim como Diogo Leite e Gonçalo Inácio, as duas caras novas nas opções do técnico espanhol.





O segundo treino da seleção nacional sob as ordens de Roberto Martínez começou mais cedo para os guarda-redes e ainda com Celton Biai integrado – o guardião do V. Guimarães volta agora aos sub-21, que estão na Póvoa de Varzim, uma vez que integra a convocatória de Rui Jorge.



Os restantes 22 jogadores de campo apresentaram-se novamente sem qualquer tipo de limitação, e pela disposição de uma série de objetos na relva percebeu-se que o treino seria dedicado a exercícios táticos específicos, uma novidade trazida por Roberto Martínez.





O tempo parece que não está para revoluções, percebe-se pela primeira convocatória de Roberto Martínez, mas há sinais que indicam mudanças importantes no futuro próximo da equipa das quinas.



A inclusão de Cristiano Ronaldo e de toda a espinha-dorsal que sustentou o trajeto de Fernando Santos projeta continuidade e confirma a entrada sensata do treinador no novo projeto.