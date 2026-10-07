Futebol Internacional
Portugal sobe ao quinto lugar do ranking da FIFA, Espanha mantém liderança
As quatro vitórias na estreia de Jorge Jesus permitiram a Seleção Nacional ultrapassar o Brasil e Marrocos na lista.
Portugal subiu dois lugares e recuperou a quinta posição no ranking da FIFA, ultrapassando Brasil e Marrocos, segundo a classificação divulgada pelo organismo regulador do futebol mundial, que continua a ser liderada pela Espanha.
A seleção portuguesa iniciou a ‘era’ Jorge Jesus (que substituiu o espanhol Roberto Martínez como selecionador nacional) com quatro vitórias no arranque da Liga das Nações de 2026/27, o que lhe permitiu assegurar a qualificação antecipada para os quartos de final e regressar ao quinto posto da hierarquia mundial.
A equipa das ‘quinas’ tinha sido superada pelo Brasil e Marrocos e descido do quinto para o sétimo lugar na atualização anterior, efetuada em 20 de julho, após o Mundial2026, no qual foi eliminada nos oitavos de final, ao perder por 1-0 com a Espanha, que se sagrou campeã ao impor-se à Argentina na final e ascendeu ao comando do ranking.
Desde essa altura, já com Jorge Jesus como selecionador, Portugal conquistou quatro vitórias no Grupo A4 da Liga das Nações – na qual defende o título -, sobre País de Gales (1-0, em Lisboa), Noruega (dois triunfos por 2-1, em Oslo e no Porto) e Dinamarca (4-2, em Copenhaga).
As movimentações das seleções portuguesa, brasileira e marroquina foram as únicas nos 10 primeiros classificados, em que Argentina manteve o segundo lugar (um dia após a despedida internacional de Lionel Messi, na vitória por 3-0 sobre o Benim), antecedendo a França e a Inglaterra, terceira a quarta colocadas, respetivamente.
Depois do brilharete na estreia em Mundiais (foi eliminado pela Argentina nos 16 avos de final), Cabo Verde desceu quatro posições, para a 68.ª, mas continua a ser o mais bem classificado dos países lusófonos no ranking da FIFA, à frente de Angola (83.ª), Moçambique (98.º), Guiné-Bissau (124.ª), treinada pelo português Ricardo Monsanto, e São Tomé e Príncipe (194.º).
A classificação das seleções que são orientadas por treinadores portugueses são as seguintes: Tony da Silva (Mali, 47.º lugar), Paulo Duarte (Guiné Conacri, 82.º), Hélio Sousa (Kuwait, 134.º), Rui Pedro (Maurícia, 179.º) e Zé Pedro (Timor-Leste, 202.º).
O Gana, que foi comandado por Carlos Queiroz até ao mês passado, ocupa a 70.ª posição.
- Ranking da FIFA:
1. (1) Espanha, 2.011,57 pontos.
2. (2) Argentina, 1.972,80.
3. (3) França, 1.958,86.
4. (4) Inglaterra, 1.925,59.
5. (7) PORTUGAL, 1.807,69.
6. (5) Brasil, 1.806,51.
7. (6) Marrocos, 1.805,34.
8. (8) Bélgica, 1.779,17.
9. (9) Países Baixos, 1.778,61.
10. (10) México, 1.738,48.
(...)
68. (64) Cabo Verde, 1.373,58.
83. (87) Angola, 1.281,79.
98. (103) Moçambique, 1.238,23.
124. (132) Guiné-Bissau, 1.144,03.
193. (193) Macau, 858,03.
194. (195) São Tomé e Príncipe, 855,10.
202. (201) Timor-Leste, 823,16.
A seleção portuguesa iniciou a ‘era’ Jorge Jesus (que substituiu o espanhol Roberto Martínez como selecionador nacional) com quatro vitórias no arranque da Liga das Nações de 2026/27, o que lhe permitiu assegurar a qualificação antecipada para os quartos de final e regressar ao quinto posto da hierarquia mundial.
A equipa das ‘quinas’ tinha sido superada pelo Brasil e Marrocos e descido do quinto para o sétimo lugar na atualização anterior, efetuada em 20 de julho, após o Mundial2026, no qual foi eliminada nos oitavos de final, ao perder por 1-0 com a Espanha, que se sagrou campeã ao impor-se à Argentina na final e ascendeu ao comando do ranking.
Desde essa altura, já com Jorge Jesus como selecionador, Portugal conquistou quatro vitórias no Grupo A4 da Liga das Nações – na qual defende o título -, sobre País de Gales (1-0, em Lisboa), Noruega (dois triunfos por 2-1, em Oslo e no Porto) e Dinamarca (4-2, em Copenhaga).
As movimentações das seleções portuguesa, brasileira e marroquina foram as únicas nos 10 primeiros classificados, em que Argentina manteve o segundo lugar (um dia após a despedida internacional de Lionel Messi, na vitória por 3-0 sobre o Benim), antecedendo a França e a Inglaterra, terceira a quarta colocadas, respetivamente.
Depois do brilharete na estreia em Mundiais (foi eliminado pela Argentina nos 16 avos de final), Cabo Verde desceu quatro posições, para a 68.ª, mas continua a ser o mais bem classificado dos países lusófonos no ranking da FIFA, à frente de Angola (83.ª), Moçambique (98.º), Guiné-Bissau (124.ª), treinada pelo português Ricardo Monsanto, e São Tomé e Príncipe (194.º).
A classificação das seleções que são orientadas por treinadores portugueses são as seguintes: Tony da Silva (Mali, 47.º lugar), Paulo Duarte (Guiné Conacri, 82.º), Hélio Sousa (Kuwait, 134.º), Rui Pedro (Maurícia, 179.º) e Zé Pedro (Timor-Leste, 202.º).
O Gana, que foi comandado por Carlos Queiroz até ao mês passado, ocupa a 70.ª posição.
- Ranking da FIFA:
1. (1) Espanha, 2.011,57 pontos.
2. (2) Argentina, 1.972,80.
3. (3) França, 1.958,86.
4. (4) Inglaterra, 1.925,59.
5. (7) PORTUGAL, 1.807,69.
6. (5) Brasil, 1.806,51.
7. (6) Marrocos, 1.805,34.
8. (8) Bélgica, 1.779,17.
9. (9) Países Baixos, 1.778,61.
10. (10) México, 1.738,48.
(...)
68. (64) Cabo Verde, 1.373,58.
83. (87) Angola, 1.281,79.
98. (103) Moçambique, 1.238,23.
124. (132) Guiné-Bissau, 1.144,03.
193. (193) Macau, 858,03.
194. (195) São Tomé e Príncipe, 855,10.
202. (201) Timor-Leste, 823,16.
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