Portugal sobe ao quinto lugar do ranking da FIFA, Espanha mantém liderança

Portugal sobe ao quinto lugar do ranking da FIFA, Espanha mantém liderança

As quatro vitórias na estreia de Jorge Jesus permitiram a Seleção Nacional ultrapassar o Brasil e Marrocos na lista.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
A seleção portuguesa soma quatro vitórias na Liga das Nações Reuters

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Portugal subiu dois lugares e recuperou a quinta posição no ranking da FIFA, ultrapassando Brasil e Marrocos, segundo a classificação divulgada pelo organismo regulador do futebol mundial, que continua a ser liderada pela Espanha.

A seleção portuguesa iniciou a ‘era’ Jorge Jesus (que substituiu o espanhol Roberto Martínez como selecionador nacional) com quatro vitórias no arranque da Liga das Nações de 2026/27, o que lhe permitiu assegurar a qualificação antecipada para os quartos de final e regressar ao quinto posto da hierarquia mundial.

A equipa das ‘quinas’ tinha sido superada pelo Brasil e Marrocos e descido do quinto para o sétimo lugar na atualização anterior, efetuada em 20 de julho, após o Mundial2026, no qual foi eliminada nos oitavos de final, ao perder por 1-0 com a Espanha, que se sagrou campeã ao impor-se à Argentina na final e ascendeu ao comando do ranking.

Desde essa altura, já com Jorge Jesus como selecionador, Portugal conquistou quatro vitórias no Grupo A4 da Liga das Nações – na qual defende o título -, sobre País de Gales (1-0, em Lisboa), Noruega (dois triunfos por 2-1, em Oslo e no Porto) e Dinamarca (4-2, em Copenhaga).

As movimentações das seleções portuguesa, brasileira e marroquina foram as únicas nos 10 primeiros classificados, em que Argentina manteve o segundo lugar (um dia após a despedida internacional de Lionel Messi, na vitória por 3-0 sobre o Benim), antecedendo a França e a Inglaterra, terceira a quarta colocadas, respetivamente.

Depois do brilharete na estreia em Mundiais (foi eliminado pela Argentina nos 16 avos de final), Cabo Verde desceu quatro posições, para a 68.ª, mas continua a ser o mais bem classificado dos países lusófonos no ranking da FIFA, à frente de Angola (83.ª), Moçambique (98.º), Guiné-Bissau (124.ª), treinada pelo português Ricardo Monsanto, e São Tomé e Príncipe (194.º).

A classificação das seleções que são orientadas por treinadores portugueses são as seguintes: Tony da Silva (Mali, 47.º lugar), Paulo Duarte (Guiné Conacri, 82.º), Hélio Sousa (Kuwait, 134.º), Rui Pedro (Maurícia, 179.º) e Zé Pedro (Timor-Leste, 202.º).

O Gana, que foi comandado por Carlos Queiroz até ao mês passado, ocupa a 70.ª posição.

- Ranking da FIFA:

1. (1) Espanha, 2.011,57 pontos.

2. (2) Argentina, 1.972,80.

3. (3) França, 1.958,86.

4. (4) Inglaterra, 1.925,59.

5. (7) PORTUGAL, 1.807,69.

6. (5) Brasil, 1.806,51.

7. (6) Marrocos, 1.805,34.

8. (8) Bélgica, 1.779,17.

9. (9) Países Baixos, 1.778,61.

10. (10) México, 1.738,48.

(...)

68. (64) Cabo Verde, 1.373,58.

83. (87) Angola, 1.281,79.

98. (103) Moçambique, 1.238,23.

124. (132) Guiné-Bissau, 1.144,03.

193. (193) Macau, 858,03.

194. (195) São Tomé e Príncipe, 855,10.

202. (201) Timor-Leste, 823,16.

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