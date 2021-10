Portugal "treina" com o Qatar a pensar no Luxemburgo

A partida de preparação, com início às 20h15, no Estádio Algarve, será a segunda de Portugal diante dos qataris em pouco mais de um mês, depois de, em 4 de setembro, a seleção nacional ter batido por 3-1 os anfitriões do próximo campeonato do Mundo, em jogo realizado na Hungria.Como em tantas outras ocasiões, o selecionador Fernando Santos já defendeu que "não há jogos amigáveis", mas fez questão de lembrar que há vários jogadores que têm tido sobrecarga de jogos pelas respetivas equipas e que "o mais importante" é o encontro da próxima terça-feira, com o Luxemburgo, o antepenúltimo da fase de qualificação para o Mundial2022.Desta forma,Neste segundo grupo contam-se, inclusive, os estreantes, que foram chamados pela primeira vez e podem somar os primeiros minutos pela seleção principal, à semelhança do que sucedeu com Otávio no mês passado, que se estreou precisamente frente ao Qatar e até marcou um dos golos do triunfo luso.O guarda-redes, que faz parte dos eleitos pela segunda vez, mas que ainda não teve minutos de jogo, é outro dos potenciais titulares no sábado, embora seja natural que Fernando Santos aposte em, habitual suplente do titularíssimo Rui Patrício.O selecionador já teve de alterar a convocatória por duas vezes esta semana, primeiro ficando privado de Domingos Duarte e Rafa, ambos com problemas físicos, e depois vendo partir Raphaël Guerreiro, lesionado, e Francisco Trincão, que nem sequer realizou qualquer treino e foi dispensado por ter tido um teste com resultado positivo para o novo coronavírus.Com 24 jogadores à disposição, dois terão de ficar fora da ficha de jogo e, nesta altura, Diogo Jota afigura-se como o principal candidato, uma vez que tem apresentado queixas musculares e ainda não realizou qualquer treino com os restantes companheiros.Tendo em conta que a mira está, sobretudo, apontada ao Luxemburgo, é crível que o avançado do Liverpool seja poupado diante dos qataris, que ocupam a 43.ª posição no "ranking" da FIFA.A seleção portuguesa defronta o Qatar no sábado, no Estádio Algarve, onde, três dias depois, vai receber o Luxemburgo, no antepenúltimo encontro da fase de qualificação para o Mundial2022.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, com menos um jogo, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).