Portugal vence Torneio 4 Nações de andebol sub-21 apesar de perder com a Alemanha

A seleção portuguesa de sub-21 de andebol conquistou hoje o Torneio 4 Nações, em Pinhel, apesar da derrota por 35-34 com a Alemanha, na derradeira jornada do quadrangular inserido na preparação para o Campeonato do Mundo de juniores.

Portugal, vice-campeão europeu de sub-20, venceu nas duas primeiras jornadas a campeã em título Espanha (30-26) e a França (34-34) e apesar do desaire com os germânicos deixou boas indicações para o Mundial, a decorrer de 18 a 29 de junho, na Polónia.



Na abertura da última jornada, a França venceu por 41-32 a Espanha e terminou o Torneio 4 Nações em segundo, com os mesmos quatro pontos da seleção portuguesa. Alemanha fechou em terceiro, com três pontos, e a Espanha em quarto e último, com um.