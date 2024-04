PSG a um passo do título

Com o terceiro título consecutivo na mira, os parisienses, que tiveram Nuno Mendes e Gonçalo Ramos de início, enquanto Danilo não saiu do banco, surgem na reta final da época em bom momento de forma e juntam as boas exibições no campeonato à sensacional passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, depois de terem afastado nos 'quartos' o Barcelona.



O PSG, que em caso de triunfo podia desde logo festejar o título, desde que o Mónaco não vencesse hoje, não deu hipóteses e, com 'bis' de Osmane Dembelé (19 e 60 minutos) e de Kylian Mbappé (22 e 90), somou mais uma vitória, numa goleada atenuada com o golo de Bamba, aos 73.



Apesar de ter apenas uma hipótese matemática de chegar ao título, o Mónaco não facilitou e, ao vencer na receção ao Lille, de Paulo Fonseca, por 1-0, reforçou o segundo lugar, com 58 pontos, a distantes 11 do comandante PSG, mas agora com mais cinco do que o Brest, terceiro, e seis do que o Lille, quarto, formações que lutam por integrar o lote dos três primeiros, de apuramento direto para a 'Champions'.