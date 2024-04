PSG e Dortmund seguem para as meias da Champions

FC Barcelona e Atlético de Madrid chegaram à segunda mão dos quartos de final da ‘Champions’ em vantagem nas respetivas eliminatórias, mas acabaram a noite com um bilhete único de regresso para casa, com PSG e Dortmund a continuarem a ter esperanças de chegar ao mais importante título europeu de clubes.



Os catalães receberam os parisienses com uma vantagem de 3-2 alcançada na primeira mão, e até reforçaram a diferença por Raphinha (ex-Sporting e ex-Vitória de Guimarães), aos 12 minutos, mas tudo o resto foi de pesadelo para a equipa de Xavi, que acabou mesmo expulso durante a segunda parte.



A expulsão do uruguaio Araújo mudou por completo a eliminatória, aos 29 minutos, e o campeão francês partiu para a goleada e para o apuramento com golos de Dembélé, ex-FC Barcelona, de Vitinha, aos 54, e de Mbappé, aos 61, de grande penalidade, e 89.



Vitinha e Nuno Mendes foram titulares nos parisienses, que continuam a sonhar com a primeira ‘Champions’ da sua história, enquanto Danilo e Gonçalo Ramos assistiram ao jogo do banco de suplentes.



Do lado do FC Barcelona, João Félix voltou a ser excluído por opção em novo jogo importante dos catalães, como tem sido habitual esta temporada, e apenas foi lançado a oito minutos do fim para o lugar do seu compatriota João Cancelo, titular e na origem do penálti convertido por Mbappé.



Na Alemanha, o Borussia Dortmund, mesmo irregular na Bundesliga, alcançou a sua primeira presença nas ‘meias’ da ‘Champions’ numa década (a última tinha sido em 2013 durante a ‘era’ Klopp), deixando pelo caminho o Atlético de Madrid, que pode estar a viver os últimos dias com Diego Simeone.



Tal com o FC Barcelona, o Atlético entrou em campo em vantagem, mas chegou ao intervalo em situação de eliminado, com Brandt, aos 34 minutos, e o neerlandês Maatsen, aos 39, a darem a volta para o Borussia.



Numo jogo frenético, Hummels, na própria baliza, aos 49 minutos, e o argentino Correa, aos 64, deram nova ‘cambalhota’ na eliminatória, mas Füllkrug, aos 71, e o austríaco Sabitzer, aos 74, foram ‘heróis’ em Dortmund.



Com um golo e duas assistências, no final, Sabitzer foi mesmo reconhecido e ovacionado pelos adeptos germânicos.



A segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões fica completa na quarta-feira com os duelos Bayern Munique-Arsenal (2-2) e Manchester City-Real Madrid (3-3), com os ‘citizens’ a serem os detentores do troféu e os ‘merengues’ recordistas de conquistas.