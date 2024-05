PSV Eindhoven conquista 25.º título neerlandês da sua história

A equipa de Eindhoven chega ao título a duas jornadas do final do campeonato, quando passa a somar 87 pontos, mais 12 do que o campeão da última temporada, o Feyenoord, que ainda hoje recebe o Zwolle.A época tem sido histórica para o PSV, que, em 32 jogos disputados no campeonato, apenas perdeu uma vez, em março com o NEC Nimègue, e leva 107 golos marcados, com uma média de 3,3 golos por jogo, e na Liga dos Campeões chegou aos oitavos de final, fase em que foi eliminado pelo Borussia Dortmund.À frente da equipa está desde o início da época o treinador Peter Bosz, de 60 anos, antigo técnico de equipas como Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lyon, que conquista agora o primeiro título da sua carreira.