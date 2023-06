Qatar de Carlos Queiroz perde particular com sub-23 da Croácia

"Depois do fecho de ciclo no último Mundial, o Qatar enfrenta um período de renovação da equipa, com a generalidade dos nomes mais veteranos poupados. Carlos Queiroz vai aproveitar a Gold Cup para lançar jovens jogadores, procurando já construir bases para a próxima Taça da Ásia e para o próximo Mundial", realçou em comunicado a agência de comunicação do técnico luso.



O Qatar vai participar na Gold Cup (CONCACAF) na condição de convidado, com a prova a decorrer entre 24 de junho e 16 de julho nos Estados Unidos (EUA) e no Canadá.



Carlos Queiroz assumiu em meados de maio que conseguir a inédita qualificação do Qatar para um Campeonato do Mundo de futebol é a sua principal missão como selecionador do país asiático. Isto, tendo em conta que o Qatar organizou o campeonato do Mundo de 2022, pelo que teve a oportunidade de se estrear na competição, na qualidade de país anfitrião.



"Será um sonho qualificar o Qatar pela primeira vez para um Mundial. Este desafio não é um sprint, é uma maratona. O Mundial é o grande objetivo. Mas o nosso mundial começa já em novembro de 2023 (no arranque da qualificação). Temos muitos passos para dar se queremos subir a montanha, vincou.



O técnico luso falava na sua primeira conferência de imprensa na função e depois do primeiro estágio de observação de jogadores, na sequência do qual definiu os 26 convocados para a participação na Gold Cup.



Além do Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, Queiroz tem o objetivo de defender o título na Taça da Ásia, que o Qatar venceu em 2019.



Carlos Queiroz já foi selecionador principal de Portugal, África do Sul, Irão, Emirados Árabes Unidos, Colômbia e Egito.