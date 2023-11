Quatro detidos nas imediações do estádio da Real Sociedad

Segundo as autoridades locais, os distúrbios ocorreram pouco antes do apito inicial da partida da quarta jornada do grupo D da Champions, tendo sido detidas quatro pessoas, respetivamente de 21, 26, 32 e 42 anos.



A altercação levou ao arremesso de cadeiras e artefactos pirotécnicos, segundo as autoridades, tendo começado na zona da praça La Armería, junto à Arena Reale.



Já dentro do recinto de jogo, foram deflagradas tochas na zona destinada aos adeptos do Benfica, arremessadas para a zona de fãs "txuri urdin".



Na rede social "X" (antigo Twitter), a Real Sociedad condenou este momento, considerando-o “uma vergonha” e dirigindo-se diretamente a adeptos do clube lisboeta.



Merino (seis minutos), Oyarzabal (11) e Barrenetxea (21) marcaram para os bascos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, com Rafa (49) a fazer o golo do Benfica, o primeiro dos encarnados na prova.