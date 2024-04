Ramon Diaz critica mulher árbitro no videoárbitro

", disse o treinador, de 64 anos, na quarta-feira, numa conferência de imprensa em Bragança Paulista (sudeste do Brasil), após a derrota por 2-1 frente ao Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, em jogo da segunda jornada do Brasileirão.Ao criticar a arbitragem brasileira como um todo, Diaz questionou a decisão da árbitra do VAR Daiane Muniz de não conceder um possível penálti ao Vasco na partida anterior, quando os vascaínos venceram o Grémio Porto Alegre por 2-1, no domingo.Alguns minutos depois, Diaz pediu desculpa aos jornalistas e afirmou que aquela declaração sobre Daiane Muniz, vista como machista por vários meios de comunicação locais e nas redes sociais, tinha sido mal interpretada.", tentou explicar à saída do estádio Nabi Abi Chedid.Nas redes sociais, o Vasco da Gama lamentou os comentários do treinador e reafirmou "o compromisso de reforçar as medidas educativas necessárias de acordo com as suas determinações, valores e princípios".