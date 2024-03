Rangers, adversário do Benfica na Liga Europa, apura-se para meias-finais da Taça

O Rangers, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, venceu hoje em casa do Hibernian, por 2-0, apurando-se para as meias-finais da Taça da Escócia.

Os golos que deram o triunfo ao Rangers foram marcados pelo médio inglês John Lundstrom e pelo avançado português Fábio Silva, que voltou a ser titular, aos 23 e 84 minutos, respetivamente.



De notar que o Hibernian viu Jordan Obita e Nathan Moriah-Welsh serem expulsos, aos 69 e 71 minutos, respetivamente, o primeiro por acumulação de amarelos e o segundo com vermelho direto.



O Rangers está assim apurado para as meias-finais, fase onde têm vaga garantida o Celtic e o Aberdeen, faltando apurar apenas o vencedor da partida entre o Morton, do ‘Championship’ (segundo escalão), e o Hearts, marcada para segunda-feira.



A equipa de Glasgow, que empatou a dois golos no Estádio da Luz com o Benfica, recebe a equipa portuguesa na quinta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.