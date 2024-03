Rangers perde em casa antes de visitar a Luz

Em jogo da 29.ª jornada, no Ibrox Stadium, o Motherwell, oitavo classificado, pôs fim à série de 11 vitórias consecutivas em encontros oficiais – nove para o campeonato – da formação de Glasgow, que entrou mal na partida, sofrendo um golo do avançado canadiano Thelonius Bair, aos nove minutos.



O avançado internacional sub-21 português Fábio Silva começou no banco no Rangers, mas foi aposta do técnico belga Philippe Clement ainda na primeira metade, substituindo o lesionado McCausland, aos 35 minutos.



O dianteiro emprestado pelo Wolverhampton aos escoceses sofreu mesmo a falta para grande penalidade – confirmada pelo árbitro após ver as imagens do lance –, que originou a momentânea igualdade, aos 60 minutos, por intermédio do capitão James Tavernier.



Aos 75, o defesa irlandês Dan Casey assinou o surpreendente 2-1, que deixa o Rangers, primeiro classificado, com 70 pontos, em risco de ser ultrapassado pelo segundo, o Celtic, com 68, que, no domingo, visita o Hearts, terceiro, com 52.



Nos oitavos de final da Liga Europa, o Benfica recebe o Rangers em 07 de março, às 20:00, e joga na Escócia a segunda mão uma semana depois, em 14, às 17:45.