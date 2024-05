O Real Madrid sagrou-se hoje campeão espanhol de futebol pela 36.ª vez, beneficiando da derrota do FC Barcelona no terreno do Girona, por 4-2, para garantir o título a quatro jornadas do fim.

Com os resultados de hoje da 34.ª jornada, os ‘merengues’, que bateram o Cádiz por 3-0, têm 87 pontos, mais 13 pontos do que o Girona, agora segundo, e 14 sobre o FC Barcelona, que ‘caiu’ para terceiro, quando estão 12 pontos em disputa.



O Real Madrid consegue, assim, o 36.º título do seu historial e reforça o recorde, com o FC Barcelona, campeão na época passada, a contar com 27 troféus.