Real Madrid impõe-se ao Cádiz e pode sagrar-se já hoje campeão espanhol

O líder destacado da Liga espanhola apresentou um ‘onze’ quase exclusivamente composto por habituais suplentes, no qual se destacou o regresso do guarda-redes belga Thibaut Courtois, após 11 meses exatos de ausência devido a lesão, e só quebrou a resistência dos visitantes na segunda parte.



O marroquino Brahim Diaz inaugurou o marcador, aos 51 minutos, e efetuou a assistência para o inglês Jude Bellingham – segundo melhor marcador da La Liga, com 18 golos - aumentar a vantagem, aos 68, apenas três após ter entrado em campo, cabendo a Joselu fechar a contagem, aos 90+3.



O Cádiz, 18.º e antepenúltimo colocado, em zona de despromoção ao segundo escalão, resistiu apenas até ao intervalo à equipa da capital, que poupou a maioria dos titulares para o jogo com o Bayern Munique, na quarta-feira, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, após ter empatado 2-2 na Alemanha.



O Real Madrid aumentou para 14 pontos a vantagem sobre o Barcelona, campeão em exercício, que está obrigado a vencer ainda hoje no terreno do sensacional Girona, num confronto entre segundo e terceiro classificados, para evitar que os ‘merengues’ festejem o título quando ainda faltam disputar quatro rondas.



A Real Sociedad, com o avançado português André Silva na equipa inicial, consolidou o sexto lugar, mantendo-se firme na corrida pela presença na próxima edição da Liga Europa, ao ganhar por 2-0 em casa ao Las Palmas, graças a um autogolo de Alex Suarez, aos 33 minutos, e a um remate certeiro de Sheraldo Becker, aos 45+1.