Real Madrid perde em Valência e `entrega` segundo lugar ao Atlético

Batidos por 4-0 e eliminados pelo Manchester City na Liga dos Campeões, na quarta-feira, os 'merengues' não estão bem, com a equipa cada vez mais contestada pelos adeptos.



O jogo de Valência esteve mesmo interrompido devido aos desacatos de adeptos, com Vinícius Jr., novamente, como alvo principal - foi repetidamente chamado de "imbecil" e ressentiu-se claramente disso.



A partida teve invulgares 17 minutos de prolongamento e o internacional brasileiro, muito tenso, ainda viria a ser expulso, aos 90+7, após picardia com Hugo Duro.



Os pupilos de Carlo Ancelotti viram-se em desvantagem aos 33 minutos, com um remate falhado de Justin Kluivert que redundou em assistência para o jovem Diego López, a marcar pela primeira vez para a equipa valenciana.



Kluivert ainda acreditou no 2-0, aos 84 minutos, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo.



No sufoco final, o Real Madrid teve duas boas ocasiões para empatar, por Fede Valverde (90+1) e Toni Kroos (90+4), sem sucesso.



Os portugueses Thierry Correia e André Almeida foram hoje titulares no Valência, que chega aos 40 pontos, em 13.º, com a manutenção praticamente assegurada.



Com 71 pontos, o Real Madrid fica um ponto atrás do Atlético, que mais cedo se impôs em Osasuna, sem grandes problemas.



Antoine Griezmamn 'ofereceu' o primeiro golo a Yannick Carrasco (44 minutos), ainda na primeira parte.



Após o intervalo, a vitória consolidou-se com os golos de Saul Ñíguez (61) e Angel Correa (82), confirmando o apuramento matemático para a 'Champions', no que será a 11.ª presença consecutiva.



Também hoje, o Espanyol deu um bom passo no sentido da manutenção, ao ganhar por 2-1 em Vallecas, ao Rayo.



Os catalães abriram o marcador aos 32 minutos, por Sergi Darner, e Raúl de Tomás igualou aos 42, de penálti.



Já na segunda parte, Nico Melamed assegurou a conquista de três pontos com o golo que marcou aos 59 minutos.



O Espanyol continua em zona de despromoção, com 34 pontos, mas agora a um ponto apenas do Getafe, primeiro clube acima da linha de descida.