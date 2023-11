Real Madrid vence em Cádiz e liderada provisoriamente o campeonato espanhol

No Estádio Nuevo Mirandilla, o brasileiro Rodrygo inaugurou o marcador, aos 14 minutos, e viria a ‘bisar’ depois do tempo de descanso, aos 64, antes de assistir o inglês Jude Bellingham, que também fez o ‘gosto ao pé’, quando decorria o minuto 74.



O triunfo esclarecedor permitiu aos ‘merengues’ colocaram-se no topo de classificação, com 35 pontos, apenas mais um do que o Girona, que na segunda-feira recebe o Athletic. O Cádiz, sem vencer há nove jogos, é 16.º, com 10.



Na quarta-feira, o Sporting de Braga recebe o Union Berlim, para a quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, numa partida que será decisiva para a continuidade do clube nas competições europeias, via Liga Europa, estando já afastado da possibilidade de lutar pelo acesso aos oitavos da Champions.



Com duas jornadas por disputar, a ‘poule’ C é liderada pelo já apurado Real Madrid, com 12 pontos, mais cinco do que o Nápoles e nove do que o Sporting de Braga. O Union é último, com um.



A Real Sociedad, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, superou em casa o Sevilha por 2-1, e ascendeu, à condição, ao quinto lugar.



Na Reale Arena, em San Sebastián, o encontro ficou rapidamente muito bem encaminhado para os bascos, face ao autogolo madrugador do guarda-redes sérvio Marko Dmitrovic (quatro minutos) e a um golo do nigeriano Umar Sadiq (22).



A vantagem ainda ficou ameaçada quando o marroquino Youssef En Nesyri (60 minutos) surgiu para encurtar distâncias no marcador, mas tudo ficou mais fácil para os locais com as expulsões de Sergio Ramos (86) e Navas (89).



Com este triunfo, o emblema basco passa a somar 25 pontos, provisoriamente mais um do que o Athletic. Já o Sevilha, que voltou a perder, após cinco empates seguidos, é 15.º, com 12.



O Benfica ocupa a última posição do Grupo D da Liga dos Campeões, com zero pontos, atrás do Salzburgo (terceiro, com três), que recebe os ‘encarnados’ na última ronda, para um duelo que poderá revelar-se decisivo rumo ao ’play-off’ da Liga Europa, uma vez que Inter Milão e Real Sociedad, os dois com 10 pontos, já têm presença assegurada nos ‘oitavos’ da ‘Champions’.



Mais cedo, um ‘hat-trick’ de Jose Luis Morales, que marcou aos 57, 71 e 80 minutos, deu o triunfo por 3-1 ao Villarreal (12.º) sobre o Osasuna (14.º), que ainda marcou por Catena, os 78.