Reforços Araújo e Harder e lesionado St.Juste entre os 23 inscritos do Sporting

O ala uruguaio e o ponta da lança dinamarquês fazem parte do lote escolhido pelo treinador Rúben Amorim, que, sem surpresas, também inscreveu os outros reforços: o guarda-redes sérvio Vladan Kovacevic e o central belga Zeno Debast.

O central neerlandês Jeremiah St. Juste, que recupera de um problema muscular na coxa direita, foi incluído, apesar de não ter uma data para regressar à competição.

Na lista divulgada pela UEFA, destacam-se ainda os nomes do médio Kauã Oliveira, de 20 anos, e do avançado Mauro Couto, de 18.

Os guarda-redes suplentes Diogo Pinto e Diego Callai, o ala Geovany Quenda e o avançado Rafael Nel não constam neste elenco, mas são passiveis de serem inscritos pela lista B.

Na edição 2024/25 da `Champions`, esta temporada com um novo modelo competitivo, com um campeonato de 36 equipas, o campeão português vai defrontar o Manchester City, vencedor em 2022/2023, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, PSV Eindhoven e Sturm Graz.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os `oitavos`. Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da `Champions`, não tendo sequer a possibilidade de serem `relegados` para a Liga Europa.

Lista de 23 inscritos do Sporting para a Liga dos Campeões:

- Guarda-redes: Franco Israel e Vladan Kovacevic.

- Defesas: Geny Catamo, Ivan Fresneda, Ricardo Esgaio, Jeremiah St. Juste, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Nuno Santos e Maxi Araújo.

- Médios: Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Kauã Oliveira.

- Avançados: Marcus Edwards, Francisco Trincão, Viktor Gyökeres, Mauro Meireles Couto e Conrad Harder.