Regulamento sobre transferências da FIFA posto em causa

, o que, considera o advogado-geral,, indica o advogado,, por um lado,, por outro, ao limitar a capacidade dos clubes para recrutar jogadores.Na origem do caso sobre o qual o TJUE foi chamado a pronunciar-se está a impugnação, por um jogador profissional, das regras contratuais entre clubes e futebolistas, no caso concreto de uma rescisão sem justa causa de um contrato.Alega o jogador, que saiu do clube russo Lokomotiv Moscovo, a dificuldade em encontrar um novo clube devido à exigência de indemnização pela sua saída e exige, por sua vez, o pagamento de salários em atraso.A recomendação do advogado-geral não vincula o tribunal, mas é seguida na maioria das vezes.