Rennes e Reims falham aproximação a lugares europeus na Liga francesa

Após a derrota do Lens, sexto classificado, com o Metz na sexta-feira, as duas equipas podiam aproximar-se do derradeiro lugar de qualificação, algo que não conseguiram, com o Reims a ser sétimo, com 40 pontos, a três do Lens e a quatro do Nice (quinto), e o Rennes a seguir em nono, com 39 pontos.



O Marselha, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga Europa, é oitavo e pode aproveitar os deslizes dos rivais diretos nesta ronda, que apenas disputa em 24 de abril.



Em Estrasburgo, a equipa da casa, num tranquilo 12.º lugar, até viu o Reims adiantar-se por Keito Nakamura, logo aos sete minutos, mas deu a volta com golos de Kevin Gameiro (44), Abakar Sylla (50) e Moise Sahi Dion (90+2), com os visitantes a terminarem com 10, após a expulsão de Amadou Kone (45+7).



A jogar em casa, o Rennes marcou primeiro, aos 20 minutos, por Desire Doue, mas o Toulouse precisou de apenas 12 minutos para dar a volta ao resultado, graças aos golos de Cristian Casseres (22) e Moussa Diarra (32).



O Toulouse, eliminado pelo Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, está no 11.º posto, com 36 pontos.