A seleção dinamarquesa entrou praticamente a vencer e assumiu o controlo total da partida durante a primeira meia hora. Com uma pressão asfixiante e grande eficácia ofensiva, a Dinamarca construiu uma vantagem confortável de dois golos. Primeiro por intermédio de Rasmus Hojlund e, pouco depois, através do capitão Pierre-Emile Hojbjerg.





Contudo, a reação norueguesa começou ainda antes do descanso, quando Erling Haaland aproveitou uma desatenção defensiva para reduzir para 2-1.





No segundo tempo, o cenário mudou de figura. A Noruega subiu as linhas, assumiu as despesas do jogo e encostou os dinamarqueses à sua área. A insistência acabou por dar frutos aos 83 minutos, altura em que Martin Odegaard restabeleceu a igualdade (2-2).





Quando o empate parecia selado, surgiu o golpe de teatro nos descontos. Aos 90+6 minutos, na sequência de um lance de bola parada, o defesa dinamarquês Joachim Andersen desviou a bola com o braço dentro da área. Alertado pelo VAR, o árbitro assinalou grande penalidade. Chamado à responsabilidade no último suspiro da partida, Erling Haaland não tremeu, bisou no encontro e consumou a reviravolta norueguesa.