Roberto Mancini é o novo selecionador de futebol da Arábia Saudita

A informação foi hoje dada pela Federação saudita de futebol, exatamente duas semanas depois do antigo jogador anunciar, para surpresa de todos, que deixava o cargo que ocupava desde maio de 2018.



À frente de Itália, Mancini conseguiu levar a 'squadra azzurra' à conquista do Europeu2020, disputado em 2021 devido à pandemia da covid-19, e no qual bateu na final a Inglaterra nas grandes penalidades (1-1, 3-2).



De acordo com fonte federativa, Mancini assinou um contrato de quatro anos à frente da seleção saudita, na qual sucede ao francês Hervé Renard, técnico que orientou a equipa no Mundial2023 e que é atualmente selecionador feminino da França.



A Arábia Saudita esteve nas fases finais dos dois últimos campeonatos do Mundo, de 2018 e 2022, e tem como melhor desempenho em seis participações o apuramento para os oitavos de final em 1994, sendo eliminada pela Suécia (3-1).