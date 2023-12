Roger Schmidt promete jogar ao ataque e só pede mais eficácia a finalizar

"Estamos na melhor fase em termos de futebol jogado. Falta concretizar. Amanhã [terça-feira], é uma excelente oportunidade para o demonstrar, pois se não formos eficazes estaremos fora da Europa. Para o Benfica, é importante estar nas provas europeias. A palavra é nossa", disse o técnico benfiquista, na conferência de imprensa.

Questionado sobre a falta de `instinto matador` da equipa, Roger Schmidt considera que essa lacuna pode ser superada frente ao Salzburgo.

"Uma coisa é clara, não teremos tantas oportunidades como no último jogo com o Farense, teremos de ser mais eficazes e marcar mais golos. Temos qualidade para o fazer. Vamos jogar ao ataque e, mesmo se estivermos a vencer por 1-0, a abordagem não mudará. Veremos também a abordagem do adversário, para o qual temos de estar preparados", afirmou.

O técnico encarnado reconheceu que o empate com o Farense na Luz, na sexta-feira, para a I Liga, deixou mossa na equipa: "Ficámos todos muito desapontados com o resultado, mas confiantes pela exibição. Estamos a jogar a um bom nível, a equipa está em boa forma e há muitos jogadores perto do seu melhor nível. Será importante jogar com confiança, o jogo com o Salzburgo é muito importante e lutaremos para continuar na Europa".

Confrontado com o facto de o Salzburgo ter apenas uma vez perdido por dois golos ou mais em 25 jogos que disputou esta época, Roger Schimdt admitiu as dificuldades, mas recordou o jogo na Luz contra os austríacos.

"Será difícil para nós, o Salzburgo é uma boa equipa, mas já mostrámos que conseguimos jogar bom futebol nestas alturas. Em casa com eles, jogámos 90 minutos com 10 e mesmo assim criámos oportunidades. Há que mostrar eficácia no ataque e controlar os contra-ataques, onde eles são fortes. Se marcarmos, vamos atrás do segundo, a abordagem será natural. Lutaremos até ao último minuto", prometeu.

Quanto ao jogador que irá substituir António Silva no eixo da defesa, para fazer par com Otamendi - se Morato ou Tomás Araújo -, o técnico alemão disse que tem boas opções e que só irá anunciar quem é no dia do jogo, mas em relação ao lateral esquerdo checo Jurasek assumiu que é uma opção para defrontar o Salzburgo, tendo em conta que melhorou muito na última semana dos problemas físicos que o afetavam.

Finalmente, o treinador `encarnado` comentou a mensagem de apoio do presidente Rui Costa na sequência da contestação de que foi alvo durante e após o jogo com o Farense.

"Não foi assim tão importante para mim, pois sei o que o presidente pensa sobre mim e sobre a equipa. Estamos em contacto todos os dias. Não duvido da sua crença em nós. Tudo é possível ainda. Estamos a jogar bom futebol e unir todos é importante no Benfica. Queremos deixar os adeptos felizes e vencer. Neste grupo, todos acreditamos que podemos ter sucesso e já o mostrámos", destacou.

Ao seu lado, o capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, admitiu que as coisas não têm saído bem à equipa na Liga dos Campeões: "É importante, quando as coisas não saem bem, que estejamos mais unidos do que nunca. Sinto o grupo unido e temos uma boa oportunidade de seguir em frente numa competição europeia. Encaramos o jogo da melhor forma, totalmente concentrados para atingir esse objetivo, que é também importante para o clube".

O Benfica precisa de ganhar por uma diferença de pelo menos dois golos, mas não pode descurar a defesa, razão pela qual Otamendi considera que "o equilíbrio é importante e que toda a linha defensiva tem de estar concentrada", mas acredita que a equipa "vai fazer um grande jogo e garantir o apuramento" para a Liga Europa.

A baixa de António Silva não preocupa Otamendi, que diz confiar no colega que jogar ao seu lado: "O António [Silva] é um jogador importante para a equipa, mas quem jogar vai estar à altura e fazê-lo da melhor forma".

Em relação à contestação dos adeptos ao técnico Roger Schmidt durante e a seguir ao jogo com o Farense, Otamendi falou mesmo de injustiça em função do que a equipa já alcançou esta época.

"Há que apoiar nos momentos bons e maus, vimos de ganhar uma Supertaça, estamos a um ponto do líder, estamos nas competições nacionais", sustentou.

Recordando o jogo com Farense, o capitão `encarnado` alegou que "a bola não entrou, como entrava em outros jogos da época passada", e que é preciso continuar a trabalhar e ter mentalidade.

"Temos de melhorar e isso faz-se com trabalho e positividade. Às vezes, as coisas não saem como queremos, mas temos de insistir e ter a mentalidade que um jogador e um plantel precisam"", concluiu.

O jogo entre o Salzburgo e o Benfica está agendado para terça-feira, pelas 20:00, na Áustria, e vai ser dirigido pelo alemão Daniel Siebert.

As `águias` são últimas do Grupo D, com um ponto, com os austríacos em terceiro, com quatro. Real Sociedad e Inter Milão, já apurados para os `oitavos` da Liga dos Campeões, têm ambos 11 pontos.