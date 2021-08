Ronaldo confirmado pelo Manchester United

Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021 "O Manchester United está encantado por confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo com os termos pessoais, de visto e médicos", lê-se no comunicado dos 'red devils'.



Alex Fergunson foi chave fundamental para escolha do United

De acordo com informações que a RTP apurou Alex Ferguson foi decisivo para o volte-face na escolha de Cristiano Ronaldo no clube inglês.

Ainda ontem Ronaldo estava muito perto de ser contratado pelo Manchester City, mas com a intervenção de Ferguson mudou tudo.

Cristiano Ronaldo com esta contratação vai ganhar mais do que eu iria ganhar no City, mas ainda assim longe do ganhava em Itália.



Um valor ainda não confirmado, mas que andará próximo dos 20 milhões de euros por ano, num contrato que tem para já a duração de dois anos.



O United deverá pagar perto de 30 milhões à Juventus pelo passe de Ronaldo.















O português, que tinha chegado aos ‘red devils’ proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro ‘Champions’, três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar o internacional português Bruno Fernandes."Todos no clube esperam receber Cristiano de volta a Manchester", remata o comunicado do clube.