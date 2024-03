Ronaldo e Luís Castro em desvantagem nos quartos da Champions asiática

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e do técnico Luís Castro, ficou esta tarde em desvantagem nos quartos de final da Liga dos Campeões asiáticos de futebol, após perder por 1-0 no terreno do Al Ain.

No duelo da primeira mão, nos Emirados Árabes Unidos, o marroquino Rahimi fez o único golo, aos 44 minutos, numa partida em que Ronaldo foi titular e capitão do Al Nassr, tendo no ‘onze’ o seu compatriota Otávio, que também esteve a tempo inteiro.



No duelo entre o vice-campeão Emirados Árabes Unidos e o vice-campeão da Arábia Saudita, o espanhol Laporte deixou a equipa de Luís Castro já em período de descontos, aos 90+4 minutos, depois de ter sido expulso com vermelho direito devido a uma agressão a um adversário.



O Al Nassr vai assim entrar em desvantagem no decisivo encontro da segunda mão dos ‘quartos’, que está agendado para 11 de março, em Riade.