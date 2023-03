Roy Hodgson é o novo treinador do Crystal Palace

”, disse Roy Hodgson, de 75 anos, em comunicado divulgado pelo Crystal Palace.O antigo selecionador de Inglaterra, Suíça e Emirados Árabes Unidos assinalou que “”.Patrick Vieira, de 46 anos, foi despedido na sexta-feira, deixando o clube da capital inglesa no 12.º lugar, três pontos acima da zona de despromoção, depois de um ciclo muito negativo em 2023, durante o qual sofreu seis derrotas e concedeu cinco empates no campeonato.Um cenário pouco previsível na passagem do ano, devido a um início de época 2022/23 que deu sequência à boa campanha realizada na temporada anterior, mas a data de 31 de dezembro de 2023 marca, precisamente, o último triunfo das "eagles" na Premier League, por 2-0, no estádio do Bournemouth.