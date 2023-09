Rudi Garcia quer Nápoles eficaz para bater Sporting de Braga com "qualidade"

Numa conferência muito marcada pelo mau início de campeonato em Itália, em que o campeão italiano já perdeu cinco pontos (derrota com a Lazio e empate com o Génova, resultados das duas últimas jornadas), o treinador francês fez questão, contudo, de distinguir as duas competições.



"Campeonato é campeonato e 'Champions' é 'Champions', mas queríamos estar numa posição melhor (no campeonato). Estamos focados neste jogo para ganhar", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida, que começou por volta das 21:30 devido a um atraso do voo desde Itália.



Para Rudi Garcia, a solução está em a equipa ser "mais eficaz", lembrando algumas oportunidades perdidas no último jogo.



"Temos que rematar mais e sermos mais eficazes a defender, sofremos cinco golos em oito remates à nossa baliza. Se concedermos menos ocasiões, estaremos melhor", avaliou.



Sobre o Sporting de Braga disse ser uma "equipa de qualidade".



"Conheço-os bem. Jogadores que jogaram em França, como Moutinho, José Fonte, Rony Lopes, também o Bruma ou o Abel Ruiz. Há gente com qualidade e não vai ser fácil. Jogamos fora de casa. Queremos demonstrar a nossa determinação desde o primeiro minuto pelos três pontos", afirmou.



Há cinco anos, quando orientava o Marselha, defrontou -- e eliminou - o Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, com vitória em França por 3-0 e derrota em Braga por 1-0 (golo de Ricardo Horta).



O treinador recusou a ideia de que o favoritismo do Nápoles possa resultar em excesso de confiança da sua equipa: "respeitamos muito o Sporting de Braga e estamos comprometidos a 100%", garantiu.



Rudi Garcia abordou ainda o momento dos avançados Victor Osimhen e Kvaratskhelia



"Todo o plantel é importante. O Victor estatisticamente está mais perto de fazer um golo. Vejo-o sereno, apreensivo por marcar um golo, que faz tempo. Não deve pensar no golo, ele vai surgir. O Kvaratskhelia tem muita vontade de fazer algum golo, esteve lesionado, deve estar tranquilo", disse.



Sporting de Braga e Nápoles defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado pelo neerlandês Serdar Gözübüyük.