Sagrada Esperança vence e apura-se para a Liga dos Campeões africanos

O Sagrada Esperança apurou-se hoje para a fase de grupos da Liga dos Campeões africanos em futebol, após vencer em casa aos nigerianos do Enugu Rangers, por 3-1, na segunda mão da segunda pré-eliminatória.

Em Luanda, o Sagrada Esperança recuperou da derrota por 1-0 na primeira mão, graças aos golos marcados por Alexandre, aos cinco minutos, Mussa, aos 32, e Jaime Pimpão, aos 66, enquanto os nigerianos reduziram por Ogboma, aos 36.



Os angolanos alcançaram, pela segunda vez, a fase de grupos da competição africana, três anos depois, e são os únicos representantes de Angola na presente edição da ‘Champions’, depois da eliminação do Petro de Luanda, perante os congoleses do AS Maniema.