Salzburgo promete ser cirúrgico e concentrado para conquistar pontos na Luz

Gerhard Struber, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os campeões portugueses, e que estava ladeado pelo defesa direito Amar Dedic, reconhece que o Salzburgo terá fortes dificuldades para ombrear com o “experiente” Benfica, mas destaca que a juventude da equipa austríaca até pode ser uma vantagem.



“A experiência é muito importante, mas o facto de haver uma juventude desprendida e corajosa pode ter as suas vantagens. Queremos estar com a cabeça livre e concentrar-nos naquilo que podemos fazer”, afirmou, salientando que quer “dar nas vistas internacionalmente”, motivo pelo qual quer “entrar com o pé direito”.



O treinador, que espera um Estádio da Luz lotado e com um ambiente espantoso, promete tudo fazer para sair com pontos deste primeiro encontro da Liga dos Campeões.



“Temos de estar concentrados do primeiro ao último minuto. Pode haver uns momentos de quebra. Temos de estar preparados para defender. Temos de ser resistentes, sobretudo aos minutos iniciais. Não podemos ser passivos, temos de dar resposta. Vai haver luta no meio campo e temos de ser disciplinados na defesa e cirúrgicos no ataque. Vamos procurar ao máximo marcar golos”, afirmou.



Apesar desta motivação, Gerhard Struber foi sendo, durante a conferência de imprensa, comedido nas palavras, dando a entender que o favoritismo cai para o lado dos ‘encarnados’. Contudo Amar Dedic, embora seja defesa, teve um discurso bem mais atacante, deixando sinais claros de que o Salzburgo vai entrar em campo sem pruridos e disposto a contrariar o Benfica.



“Quando chega a Liga dos Campeões, espera-se sempre o melhor. É a competição de clubes mais importante que existe no futebol. Não temos medo de defrontar o Benfica. Temos respeito. O Benfica é uma equipa com muita qualidade, que tem dois jogadores campeões do mundo, mas não temos medo. Sabemos o que temos de fazer. Temos de estar concentrados e dar o máximo. Temos confiança e perante um adversário destes temos de estar sempre vigilantes”, reconheceu.



O decacampeão austríaco Salzburgo defronta esta quarta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20:00, o campeão português Benfica em jogo primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol que será ajuizado pelo árbitro turco Halil Umut Meler.