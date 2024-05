Sampdoria homenageia Sven-Göran Eriksson no próximo jogo

A Sampdoria vai homenagear o antigo treinador, o sueco Sven-Göran Eriksson, no jogo de domingo com a Reggiana, da segunda divisão italiana de futebol, juntando-se ao Benfica, Liverpool e Gotemburgo em tributos.

Eriksson, mítico treinador que aos 76 anos se confronta com um cancro, estará em Génova para a partida da Serie B, voltando a um emblema que orientou durante cinco anos.



"É sempre um prazer voltar à 'Samp'", declarou, citado em comunicado do emblema italiano, que orientou entre 1992 e 1997, conquistando uma Taça de Itália e um terceiro lugar na Liga.



O clube descreve Eriksson como uma "lenda", que terá "uma data especial para um homem especial", acolhendo-o "em casa".



Benfica, Liverpool e Gotemburgo levaram a cabo homenagens similares, no caso dos 'encarnados' no intervalo do duelo com o Marselha, para a Liga Europa.