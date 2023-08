SC Braga em vantagem para aceder à fase de grupos da Champions

Grandes dificuldades iniciais para os "arsenalistas" face à pressão alta da equipa grega, que podia ter marcado na fase inicial da partida.



Um lance de Bruma deu em penálti, mas o árbitro reverteu a decisão após consulta ao VAR.



O Sp. Braga tardou em reagir, teve bem cedo Al Musrati lesionado e acabou substituído na primeira parte por André Horta.



O português pegou no jogo, o Braga ficou mais dinâmico no relvado e podia ter marcado por mais que uma vez, ainda antes do intervalo. Bruma e José Fonte falharam o cabeceamento frente à baliza adversária.



Os bracarenses regressaram decididos dos balneários e cinco minutos depois marcaram por Abel Ruiz, depois de Bruma desequilibrar pela esquerda e a bola sobrar para um remate central rasteiro.



A perder, o Panathinaikos procedeu a algumas alterações, entre elas a de Sporar, ex-Sporting, que neste jogo falhou um lance de baliza aberta.





A crescer no jogo, os gregos sofreram novo golo num lance inteligente do Braga, que foi rápido após um lançamento e com o recém entrado Djaló a fulizar as redes gregas no 2-0.





Com o 3-0 próximo de ser uma realidade, foi o Sp. Braga a sofrer o 2-1, com golo de Daniel Mancini e num lance já nos descontos, o que deixou os bracarenses sem uma vantagem considerável na eliminatória.





Vantagem mínima do SC Braga nesta eliminatória, mas a deslocação na terça-feira à Grécia será tudo menos fácil face ao ambiente dos estádios na Grécia, com adeptos muito fervorosos. Vai na frente o Sp. Braga para aceder aos grupos da Champions.