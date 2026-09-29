Seleção portuguesa treina em Malmo com Conceição em dúvida

Portugal tem uma sessão agendada para as 16:30 locais (15:30 horas de Lisboa), no Eleda Stadion, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



Na segunda-feira, Francisco Conceição falhou o treino de recuperação, depois de ter saído tocado do duelo de domingo com a Noruega, em que foi titular. O extremo continua no estágio e será avaliado diariamente pelo departamento médico da seleção nacional.



Já Bruno Fernandes, que não atuou em Oslo devido a problemas físicos, trabalhou às ordens do selecionador Jorge Jesus e totalmente integrado no grupo, cenário que abre portas para a sua utilização no Estádio Parken, na terceira jornada do Grupo A4.



A seleção escolheu solo sueco e Malmo, que fica a cerca de 40 quilómetros de Copenhaga, para preparar o duelo com os dinamarqueses.



Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.



O Dinamarca-Portugal está agendado para quinta-feira pelas 20:45 locais (19:45), no Estádio Parken.



