O Shakhtar, que somou o segundo jogo consecutivo no campeonato sem vencer, está em quarto no campeonato, com 25 pontos (13 jogos), enquanto o seu adversário de hoje está em segundo, com 30 (15 jogos), os mesmos do líder Dnipro-1 (14 jogos).



Na Liga dos Campeões, a equipa ucraniana está em terceiro no Grupo H, com seis pontos, menos três do que os líderes FC Porto e FC Barcelona, enquanto o Antuérpia é último, ainda sem qualquer ponto somado.