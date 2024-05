Simone Inzaghi confirma contratação de Taremi pelo Inter

O treinador do Inter de Milão, Simone Inzaghi, confirmou a contratação do futebolista iraniano Mehdi Taremi, que sai a custo zero do FC Porto, após a derrota dos já campeões italianos frente ao Sassuolo, na 35.ª jornada.

“É um jogador importante, de categoria internacional. Ele jogou muitos jogos e marcou muitos golos, estamos felizes de o termos contratado, mas temos de aumentar o nosso número de avançados”, disse Inzaghi, em declarações à DAZN de Itália.



O iraniano, de 31 anos, foi hoje titular na vitória do FC Porto em casa do Desportivo de Chaves, na 32.ª jornada da I Liga portuguesa, tendo marcado, de penálti, o terceiro golo do triunfo dos ‘dragões’, por 3-0.



No final do encontro, em declarações à SportTV, o treinador do FC Porto deixou elogios ao profissionalismo do iraniano, que está a terminar a quarta temporada ao serviço do clube ‘azul e branco’, tendo já apontado 89 golos.



“Como viram hoje, ele é um profissional fantástico. Jogou como se tivesse dez anos de contrato e isso para mim é que é importante. Seria uma estupidez não utilizar um jogador com qualidade, porque achamos que ele vai para outra equipa”, referiu Sérgio Conceição.