Solbakken coloca Portugal entre os melhores da Europa e promete Noruega ambiciosa

“Portugal pressiona muito bem, com alta intensidade, e temos de pensar de maneira diferente. No primeiro jogo, conseguimos jogar pelo corredor central, mas agora acho que terão um plano diferente. Temos de ter capacidade de nos adaptar às circunstâncias”, explicou.





E não será por Ronaldo não estar em campo que o selecionador noruegues sente maior facilidade no jogo com Portugal, explicou à RTP.

“Tenho um grande respeito por Portugal. A equipa está no top-2 ou top-3 da Europa neste momento”, afirmou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida, marcada para as 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto.Solbakken destacou a qualidade das alternativas à disposição de Portugal, mesmo sem Cristiano Ronaldo, e antecipou alterações que vão obrigar a Noruega a ajustar a sua abordagem.Apesar das dificuldades previstas, o técnico recordou a prestação norueguesa no anterior confronto como uma referência para o novo encontro.“Provavelmente, foi um dos melhores jogos que já realizámos nos primeiros 60 minutos contra Portugal. Oxalá consigamos repetir. Agora poderá ser diferente, porque Portugal joga em casa, mas vamos dar o nosso melhor e ver até onde podemos chegar”, vincou.O selecionador rejeitou uma abordagem excessivamente defensiva, sublinhando a confiança no crescimento da equipa e na capacidade de criar dificuldades junto da baliza portuguesa.“Não somos uma equipa de bloco baixo. Sempre de cabeça levantada, à procura do golo. Acho que os jogadores também sentem que podemos levar o jogo até à baliza de Portugal”, sustentou.A gestão física assume, contudo, particular importância depois do encontro com o País de Gales, durante o qual os noruegueses jogaram em inferioridade numérica.Solbakken explicou que a comitiva chegou a Portugal às 17:00 de sexta-feira, seguindo-se uma sessão ligeira de recuperação, na qual recebeu informações sobre o desgaste e pequenas lesões dos jogadores.O treinador confirmou ainda a titularidade do guarda-redes Egil Selvik, enquadrando a decisão no plano de rotação da seleção.“Não tenho qualquer preocupação em utilizar o Nyland, mas Egil Selvik merece jogar e já lhe disse que vai jogar frente a Portugal. Isto é a equipa nacional, escolhemos os melhores para cada jogo”, afirmou.Portugal, líder do Grupo A4, com nove pontos, recebe a Noruega, terceira classificada, com três, no domingo, às 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da quarta jornada da Liga das Nações de futebol, com arbitragem do italiano Maurizio Mariani.