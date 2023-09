Sporting, em bom plano, e Atalanta já se adiantam no Grupo D

Nos jogos da noite da competição, sobressai a 'chuva' de golos de Amesterdão, no 3-3 entre Ajax e Marselha, um a mais que a vitória do Friburgo em casa do Olympiacos, do AEK em Brighton e do Sparta de Praga sobre o Aris Limassol, todas por 3-2.



Depois do 'choque' que foi na véspera a derrota do Benfica com o Salzburgo, a outra equipa 'grande' de Lisboa saiu-se muito melhor no confronto com austríacos, conseguindo em Graz a sua primeira vitória de sempre na Áustria.



Os 'leões' conseguiram-no com boa nota artística, embalando para uma exibição de classe após se verem dominados por 1-0.



O dinamarquês William Boving adiantou a equipa da casa, aos 58 minutos, o que desencadeou uma boa reação da equipa 'verde e branca', que empatou aos 76 através da sua 'estrela' sueca Gyökeres, melhor marcador do clube no arranque da época, a par de Paulinho.



Aos 84 minutos, Diomande conseguiu o golo da vitória, com o remate a ser a desviado por embater em Sebastián Coates e assim 'enganar' o guarda-redes da equipa local.



Na segunda jornada, o Sporting encontrará o seu adversário teoricamente mais difícil, a Atalanta, que hoje recebeu em Bérgamo o Rakow Czestochowa, a quem bateu por 2-0.



De Ketelaere, aos 49 minutos, e Ederson, aos 66, fizeram os golos no estádio Gewiss.



No Grupo B, marcaram-se 11 golos, divididos por dois jogos, com o Ajax-Marselha, um 'duelo' entre dois antigos campeões europeus, a terminar 3-3.



Aubameyang por duas vezes empatou a partida, a 2-2 e 3-3, salvando os marselheses de uma derrota que parecia quase certa.



O português Carlos Forbs marcou o primeiro dos golos do Ajax, aos nove minutos, sendo substituído aos 90+3. Vitinha começou no banco do Marselha e foi chamado a jogo aos 65, quando a sua equipa perdia por 3-2.



O inexperiente Brighton acabou derrotado, em casa, pelo mais rodado AEK, que é assim o primeiro comandante no Grupo B.



Nem tudo correu bem à Grécia, que no Grupo A viu o Olympiacos derrotado pelo Friburgo, por 3-2, e nem tudo correu mal à Inglaterra, que, também para a ‘poule’ A, viu o West Ham superar por 3-1 o Backa Topola.



O português Daniel Podence jogou a segunda parte pelo Olympiacos.



No Grupo C, o Rangers voltou aos seus melhores momentos e ganhou ao Betis, por 1-0. Para o mesmo grupo, o Sparta de Praga venceu o Aris Limassol, sem surpresa, por 3-2.