St. Gallen empata antes de receber o Vitória

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 38 minutos, pelo central austríaco Albert Vallci, vantagem que conservou até aos 85, quando o avançado alemão Anton Kade restabeleceu a igualdade, a um golo, após uma assistência do veterano Xherdan Shaqiri.



De notar que o Basileia chegou ao empate numa altura em que estava em inferioridade numérica, por expulsão do avançado costa-marfinense Benie Traore, aos 74 minutos.



O Lugano lidera com 31 pontos, seguido do Basileia, com 30, enquanto o St.Gallen segue em oitavo, com 22.



O St. Gallen recebe o Vitória de Guimarães na quinta-feira, na quinta jornada da fase da Liga da Liga Conferência, na qual a equipa portuguesa ocupa o quinto lugar, com 10 pontos, dentro da qualificação direta para os "oitavos", enquanto a equipa suíça ocupa o 25.º, fora da qualificação para os 16 avos de final.