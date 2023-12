Superliga. Decisão judicial traz à memória a Lei Bosman

”, admitiu à agência Lusa o recém-eleito presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo (APDD).Na quinta-feira, o TJUE considerou contrária à legislação europeia a decisão de FIFA e UEFA em proibirem atletas e clubes de participarem em provas privadas, notando que os dois organismos abusaram de uma “posição dominante” na sua ação contra a criação da controversa Superliga, que foi inviabilizada em 2021 e recuperada em fevereiro de 2023.”, indicou o associado sénior da sociedade de advogados Telles.Esta decisão não é passível de recurso e será acolhida pelo tribunal espanhol que está a apreciar o caso, em resposta à denúncia apresentada em abril de 2022 pelas empresas gestoras daquele plano desportivo - A22 Sports Management e European Super League.”, adicionou José Miguel Albuquerque.Os espanhóis do Real Madrid e do FC Barcelona são os únicos "resistentes" entre os 15 fundadores do projeto original - apesar de só terem sido revelados 12 -, que preconizava uma competição com 20 clubes, cenário contestado por diversos quadrantes, desde as estruturas da modalidade até aos governos nacionais, passando pelos próprios adeptos.”, vincou o novo presidente da APDD.Em outubro de 2022, foi criada a companhia A22 Sports Management, promotora de um projeto readaptado em fevereiro de 2023, sob novos princípios e um modelo com 60 a 80 clubes, que fosse aberto, sem membros permanentes e alicerçado no mérito desportivo.Na sequência da decisão proferida pelo TJUE, o diretor executivo da empresa, o alemão Bernd Reichart, difundiu a proposta de uma nova “competição europeia aberta”, com 64 clubes repartidos por três ligas masculinas e 32 por duas femininas, sob a promessa de existir a transmissão gratuita dos duelos através de uma plataforma de ‘streaming’ digital.“Enquanto se esperava um cartão vermelho, as federações levaram um cartão amarelo e serão obrigadas a repensar as suas organizações, mas não estão fora do jogo”, terminou José Miguel Albuquerque, mencionando uma resolução idêntica publicada na quinta-feira pelo mais alto órgão administrativo da UE face à União Internacional de Patinagem (ISU).