Taremi entre os convocados da seleção do Irão para a Taça das Nações CAFA

Os persas vão começar por enfrentar o Afeganistão, no dia 13, e o Quirguistão, três dias depois, sempre em Bishkek, em encontros a contar para a segunda e terceira rondas do Grupo B da edição inaugural do torneio, cuja final vai decorrer no dia 20, em Tashkent.



Mehdi Taremi tem 66 internacionalizações e 32 golos e acompanha Alireza Beiranvand (ex-Boavista), Payam Niazmand (ex-Portimonense) ou Mohammad Mohebi (ex-Santa Clara), todos com passagens prévias por Portugal, entre os 'eleitos' de Amir Ghalenoei.



O Irão prepara a fase asiática de qualificação para o Mundial2026, após ter sido afastado na primeira fase da edição de 2022, no Qatar, ao ficar na terceira posição do Grupo B.