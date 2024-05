Tchouaméni sofreu fratura no pé esquerdo

O Real Madrid indicou apenas que a lesão de Tchouaméni - detetada durante os exames médicos realizados quinta-feira – será acompanhada pelo departamento clínico do clube, em nota publicada no sítio oficial na Internet.Tchouaméni foi substituído aos 70 minutos do jogo com os alemães do Bayern Munique, disputado na quarta-feira, que o Real Madrid venceu por 2-1, assegurando a qualificação para a final da Liga dos Campeões, na qual defrontará outra equipa germânica, o Borussia Dortmund.A lesão poderá implicar a ausência do jogador francês do jogo decisivo da "Champions", agendado para 1 de junho, em Londres, e até colocar em risco a sua utilização no arranque do Europeu de 2024, que se inicia em 14 de junho, na Alemanha.