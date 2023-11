Ter Stegen de fora dos convocados do Barcelona

Ter Stegen continua a recuperar de uma lombalgia e é a principal baixa do campeão espanhol para o jogo com a equipa portuense, em contraponto com o médio Sergi Roberto, que regressou aos eleitos do treinador Xavi Hernández, após mais de um mês de ausência, devido a uma lesão muscular.O médio Gavi, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito, será um ausente de mais longa duração na equipa catalã, tendo sido hoje operado com sucesso, informou o departamento médico do clube.A lista de convocados do Barcelona para o encontro de hoje, com início às 20h00, no Estádio Olímpico de Montjuic, devido às obras em Camp Nou, integra dois internacionais portugueses: o defesa João Cancelo e o avançado João Félix.Barcelona e FC Porto lideram o agrupamento, no qual apenas os dois primeiros classificados se apuram para os oitavos de final, com três pontos de vantagem sobre os ucranianos do Shakhtar Donetsk e nove sobre os belgas do Antuérpia, ainda em ‘branco’ e já afastados da próxima fase.