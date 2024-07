Tottenham empresta Hojbjerg ao Marselha com cláusula de compra obrigatória

O médio dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg foi emprestado pelos ingleses do Tottenham ao Marselha, anunciaram hoje os dois clubes, com a equipa francesa de futebol a ficar com uma cláusula de opção de compra obrigatória.

“Chegamos a acordo com o Marselha para o empréstimo de Hojbjerg para a época 2024/25, com uma cláusula obrigatória que vai tornar a transferência permanente”, refere o Tottenham numa mensagem no seu sitio oficial.



O Marselha também confirmou a contratação do médio internacional dinamarquês, de 28 anos, que esteve ao serviço do Tottenham nas últimas quatro temporadas.



No final do empréstimo, o médio vai juntar-se à equipa francesa de forma permanente, num negócio avaliado em 13,5 milhões de euros, segundo a imprensa internacional.