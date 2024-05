Treinador Xabi Alonso diz que Dortmund e Bayern realçam feito do Bayer Leverkusen

O Borussia Dortmund qualificou-se na terça-feira para a terceira final da Liga dos Campeões, depois de 1997 e 2013, e o Bayern Munique disputa hoje com os espanhóis do Real Madrid, após empate a 2-2 na primeira mão, a presença na decisão do troféu.



Na quinta-feira, o Bayer Leverkusen, garantido o título de campeão alemão há quase quatro semanas, recebe a Roma, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, depois de vencer por 2-0 na Estádio Olímpico da capital italiana.



“É muito positivo para a Bundesliga. Também quero dar os parabéns ao Dortmund e ao Edin [Terzic, treinador do Borussia]. Chegar à final da Liga dos Campeões nunca é fácil. Agora eles têm esta oportunidade”, disse o espanhol Xabi Alonso.



Para a segunda meia-final da Liga dos Campeões, o coração de Xabi Alonso parece oscilar entre o Real Madrid e o Bayern Munique, clubes nos quais atuou de 2009 a 2014 e entre 2014 e 2017, respetivamente.



“Este alto nível da Bundesliga significa que o que alcançámos não é simples. Todas as equipas são complicadas de defrontar, não apenas o Dortmund ou o Bayern, mas também o Leipzig, o Estugarda e o Eintracht Frankfurt”, sublinhou o treinador, de 42 anos.



Depois da vitória da semana passada em Roma, o Bayer Leverkusen quer confirmar em casa e esquecer a frustração da meia-final da Liga Europa perdida na época passada frente à mesma Roma, então orientada por José Mourinho.



“Um jogo de segunda mão é sempre uma situação perigosa. Um golo pode mudar rapidamente o rumo do jogo e a forma como uma equipa o aborda. Queremos ser agressivos e defender bem. Esperamos que a Roma chegue muito focada e com esperança”, explicou Xabi Alonso, campeão mundial (2019) e europeu (2008 e 2012) enquanto jogador.