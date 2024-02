Tuchel deixa Bayern Munique no fim da época

”, revelou o diretor executivo do Bayern Munique, Jan-Christian Dreesen.No mesmo comunicado publicado no sítio oficial do clube na Internet, Tuchel, de 50 anos, prometeu “”.As recentes derrotas com Bayer Leverkusen, por 3-0, e o Bochum, por 3-2, deixaram o Bayer Munique, segundo classificado, a oito pontos da liderança da Liga alemã, após a realização de 22 jornadas, e colocaram em risco a conquista do 12.º título consecutivo.Pelo meio, a equipa na qual alinha o defesa internacional português Raphaël Guerreiro perdeu por 1-0 com a Lazio, em Roma, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, resultado que terá de recuperar no segundo jogo, em Munique, para continuar na principal prova europeia de clubes.Se o campeão germânico não conseguir anular a desvantagem, será a eliminação mais precoce do Bayern na "Champions" desde a temporada 2018/19, na qual foi afastado pelo Liverpool nos oitavos de final, e Dreesen já expressou a intenção de “responsabilizar também a equipa”.O Bayern não forneceu qualquer indicação sobre o sucessor de Tuchel, que chegou a Munique em março de 2023 e apenas se sagrou campeão na época passada porque o Borussia Dortmund desperdiçou a vantagem de dois pontos na última jornada.